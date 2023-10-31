Yunanistan'da 'dinleme skandalı' krizi: Muhalefet lideri mahkemeye başvurdu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:25

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:25

Yunanistan'da muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis, Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) verdiği dilekçede, Yunanistan'da siyasilerin ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği "dinleme skandalı"nda kullanılan "predator" isimli casus program ile Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi.

Yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu belirten Andrulakis, "predator" casus yazılım programının hedefleri ile EYP tarafından takip edilen hedeflerin karşılaştırılmasını talep ettiğini aktardı.

Andrulakis, "Dinlemelerin yapıldığı ortak merkez nihayet ortaya çıksın" dedi.

Skandalın aydınlatılması gerçekten arzulanıyorsa, bu karşılaştırılmanın yapılıp Yunan Parlamentosu ve halkının bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Andrulakis, şunları kaydetti:

"Bir Avrupa ülkesinde bağımsız kurumları temsil eden kişileri tehdit eden karanlık bir perde arkasının bulunması akılalmazdır"

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.