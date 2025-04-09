Yunanistan'da genel grev: Atina'da ulaşım durdu!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:11

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:11

Çok sayıda Yunan vatandaşının, hayat pahalılığına karşı başlattığı genel grevde, son 10 yılda kaldırılan yıllık ikramiyelerini talep eden kamu çalışanları da yer aldı.

Bu nedenle Atina’da feribotlar limanlara yanaşamadı, uçuşlar durdu ve trenler durma noktasına geldi. Hava trafik kontrolörleri, denizciler ve tren işçilerinin yanı sıra belediye işçileri ile otobüs ve metro çalışanları da greve katılanlar arasındaydı. Genel grev nedeniyle Atina'da ulaşım durduruldu.

İşçiler, kamu çalışanları, emekliler ve öğrencilerden oluşan binlerce kişi parlamento binasının bulunduğu Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi. Mitinge katılanlar dövizler ve sloganlarla hükümeti protesto etti, taleplerini sıraladı.

Bu talepler arasında, ücret artışları, uygun fiyatlı konut, yaşam maliyetinin düşürülmesi, personel sayısının artırılması ve altyapı yatırımları yer aldı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Binlerce kişinin katıldığı barışçıl protestolar, yer yer polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Bu nedenle eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı.

ÜCRETLERDE KESİNTİ ŞARTLI YARDIM PAKETİ

Yunanistan, 2009'daki borç krizinden, ücretler ve emekli aylıklarında kesinti şartını içeren yaklaşık 290 milyar avroluk yardım paketiyle çıkmıştı.

Ülkede asgari ücret 2019'dan bu yana kümülatif olarak yüzde 35 artırılarak, 880 avroya yükseltildi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkede ortalama brüt maaş bin 342 avro düzeyinde.

Yunan basını bu rakamın 2010'daki düzeyin yüzde 10 altında olduğunu belirtiyor.

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliğinde satın alma gücü bakımından Yunanistan'da asgari ücret, Portekiz ve Litvanya'nın ardından en düşük sırada bulunuyor.

Asgari ücreti 2027'ye kadar 950 avroya çıkarma sözü veren hükümet, AB ortalamasına daha yakın olan bin 500 avroluk ortalama brüt aylık maaşı hedefliyor. Ancak gıda, kamu hizmetleri ve barınma için yapılan aylık harcamalar da hızla artıyor.

Ülke, yüzde 2’lik faiz dışı bütçe fazlası hedefini aşarak, bazı maaş artışlarına alan açtı; ancak hükümet, Avro Bölgesi'ndeki en yüksek borç faizi oranlarına sahip olmaya devam ettiği için mali disiplini elden bırakmaması gerektiğini savunuyor.

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikaları, hızla artan gıda, elektrik ve konut maliyetleri nedeniyle pek çok hanenin geçim sıkıntısı çektiğini vurguluyor.

İki milyondan fazla özel sektör çalışanını temsil eden Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu, işçilerin enflasyon nedeniyle 2019'a kıyasla yüzde 10 daha az mal satın aldığını söylerken, ücretlerde artış talebinde bulunuyor.

Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Yunanistan'ın Delfi kentinde düzenlenen bir ekonomi konferansında yaptığı konuşmada, “Yunan işçilerin endişelerini paylaştığını ancak vergilerin azaltılmasının hükümet için hala temel bir öncelik olduğunu” söyledi.