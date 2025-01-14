Kamu çalışanlarından 'sefalet ücreti' eylemi: Genel grev uyarısı!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 18:01

Güncelleme: 14.01.2025 - 18:01

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,54’lük zam oranı, kamu çalışanlarını isyan ettirdi. İzmir’de binlerce kamu çalışanı, “Sefalet ücreti dayatmasına boyun eğmeyeceğiz” diyerek iş bırakma eylemi yaptı ve genel grev uyarısında bulundu.

"SERMAYE KÂR EDERKEN EMEKÇİ EZİLİYOR"

Birçok sendika, hükümetin vergi artışlarıyla emekçileri daha da zor duruma soktuğunu belirtti. Eğitim-İş Başkanı Barış Düdü, "Sermaye kâr ederken emekçi eziliyor" dedi. KESK Sözcüsü Deniz Çetin ise maaş artışlarının gerçek enflasyona göre yapılmasını talep etti.

Hür-Sen İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, verilen zam oranını "utanç verici" olarak nitelendirerek, kemer sıkma politikalarına karşı başkaldırı çağrısı yaptı. Kamu emekçileri, "Bu daha başlangıç, birlikteliğimiz devam edecek" diyerek mücadeleye devam edeceğini belirtti.