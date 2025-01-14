Kamu çalışanlarından 'sefalet ücreti' eylemi: Genel grev uyarısı!

Kamu çalışanları, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,54’lük zamma karşı İzmir’de iş bırakma eylemi düzenleyerek genel grev uyarısında bulundu.

Kamu çalışanlarından 'sefalet ücreti' eylemi: Genel grev uyarısı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 18:01

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,54’lük zam oranı, kamu çalışanlarını isyan ettirdi. İzmir’de binlerce kamu çalışanı, “Sefalet ücreti dayatmasına boyun eğmeyeceğiz” diyerek iş bırakma eylemi yaptı ve genel grev uyarısında bulundu.

"SERMAYE KÂR EDERKEN EMEKÇİ EZİLİYOR"

Birçok sendika, hükümetin vergi artışlarıyla emekçileri daha da zor duruma soktuğunu belirtti. Eğitim-İş Başkanı Barış Düdü, "Sermaye kâr ederken emekçi eziliyor" dedi. KESK Sözcüsü Deniz Çetin ise maaş artışlarının gerçek enflasyona göre yapılmasını talep etti.

Hür-Sen İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, verilen zam oranını "utanç verici" olarak nitelendirerek, kemer sıkma politikalarına karşı başkaldırı çağrısı yaptı. Kamu emekçileri, "Bu daha başlangıç, birlikteliğimiz devam edecek" diyerek mücadeleye devam edeceğini belirtti.


Etiketler: #kamu emekçileri #Memur #emekli maaşları #EYLEM

İlgili Haberler

Kamu emekçisinden genel grev çağrısı: Bu uyarı eylemidir

Kamu emekçisinden genel grev çağrısı: Bu uyarı eylemidir
Yöneylem Araştırma son anketi paylaştı: AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor

Yöneylem Araştırma son anketi paylaştı: AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor
Maaş zammına karşı iş bırakan kamu çalışanları, yurt genelinde eylem yaptı: “Zamlarla mücadele etmek neredeyse imkânsız hale geldi”

Maaş zammına karşı iş bırakan kamu çalışanları, yurt genelinde eylem yaptı: “Zamlarla mücadele etmek neredeyse imkânsız hale geldi”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler