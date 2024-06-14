Yunanistan'da kabine değişikliğine gidildi
Yunanistan'da, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisinin yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğramasının ardından kabine değişikliği yapıldı.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlıklarında, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda, değişime gidildiğini bildirdi.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Kabine değişikliğiyle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos getirildi.
İçişleri Bakanlığına da Bakan Yardımcısı görevini yürüten Thodoris Livanios getirilirken yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos oldu.
Kalkınma Bakanlığında Kosta Streka'nın yerine de Takis Theodorikakos görevlendirildi. Tarım Bakanlığına da Kostas Çiaras getirildi.
Yeni kabine üyeleri, yerel saatle 18.00'de yemin ederek göreve başlayacak.
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