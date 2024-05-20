Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı

Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlığa ait binaya üzerinde Filistin bayrağı bulunan dev bir pano astı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 21:03
Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı
Abone Ol google-news

Bakanlık çalışanları sendikasının çağrısıyla Filistin'e destek için yapılan eylemde, Atina'nın Kaningos Meydanı'nda bulunan Bakanlık binasının ön cephesine dev bir pano asıldı.

Panoda, Filistin bayrağının yanı sıra "Katliama dur. Filistin'e Özgürlük" yazısı yer aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail devleti tarafından işlenen soykırımı kınayan mesaj göndermek için çalıştığımız binaya bu panoyu astık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan hükümetinin İsrail'e desteğinin durdurulması talep edildi.

Kalkınma Bakanlığı çalışanları ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait "HYDRA" isimli fırkateynin geri çekilmesini talep ederek, bu fırkateynin bölgede görev yapması için günlük 500 bin Euro masraf yaptığını kaydetti.


Yunanistan haberleri Filistin bayrağı haberleri filistin haberleri Bakanlık haberleri

İlgili Haberler

İrlanda'dan Filistin açıklaması: Tarih verdi!

İrlanda'dan Filistin açıklaması: Tarih verdi!
Filistin sorunu nasıl çözülür? - İlker Başbuğ

Filistin sorunu nasıl çözülür? - İlker Başbuğ
Filistinlilerin trajedisi

Filistinlilerin trajedisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi

CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!
3 soruda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları: Suikast iddiaları nasıl okunmalı?

3 soruda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları: Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...
Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü

Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü