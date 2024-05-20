İrlanda'dan Filistin açıklaması: Tarih verdi!

İrlanda Başbakanı Simon Harris, ülkesinin Filistin devletini tanımak isteyen devletlerle hareket ettiğini belirterek, "Niyetimiz Filistin devletini bu ay tanımak ve çok fazla bir gün kalmadı" dedi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 08:29
İrlanda'dan Filistin açıklaması: Tarih verdi!
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LONDRA (AA) - İrlanda Başbakanı Simon Harris, 1845-1852 yıllarında gerçekleşen Büyük Kıtlık'ın anma etkinliği için gittiği Longford'da açıklamalarda bulundu.

Harris, cuma günü görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasının Hamas'ın esirleri serbest bırakma ihtimalini riske atacağını ifade etmesine değindi.

İrlanda'nın Filistin'i tanımasının tek taraflı bir karar olmadığını kaydeden Harris, Herzog'la karşılıklı atışma yaşamak istemediğini dile getirdi.

Görüşmenin saygı çerçevesinde gerçekleştiğini anlatan Harris, "Başbakan olarak İrlanda'nın duruşunu dile getirmek, İrlanda halkı adına konuşmak benim görevim" diye konuştu.

Harris, İrlanda'nın Orta Doğu, Gazze ve İsrail konularında duruşunun net olduğunu belirterek, "Acilen şiddetin durması ve engelsiz şekilde insani yardımın ulaşması gerekiyor çünkü gözlerimizin önünde insani bir facia yaşanıyor" dedi.

"İki devletli çözüme ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Harris, bunun için de iki devletin varlığının kabul edilmesi gerektiğine işaret etti. Harris, "Gelecek günlerde İrlanda bunu yapmaya niyetli" diyerek, İrlanda'nın benzeri düşünceye sahip ülkelerle çalıştığını da söyledi.

İrlanda'nın İsrail'le ilişkilerde gerginlik istemediğine de işaret eden Harris, "İrlanda, diplomatik ilişkilerin gerginleşmesini istemiyor. Bir ülkeyle görüş ayrılıklarınız olabilir, bir ülkenin hükümetiyle halkı arasında fark olabilir. İnanıyorum ki İsrail'de de Filistin'de olduğu kadar çok insan barış, güvenlik ve refah içinde yaşamak istiyor, çocuklarının yiyeceğe ulaşmasını istiyor" diye konuştu.

Harris, kendi düşüncesi ve İrlanda'nın tutumunun bölgeye barış, istikrar ve refah getireceğine olan inancını da paylaştı.

İrlanda'nın Filistin devletini tanıma takvimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Harris şunları söyledi:

"Diğer ülkelerle İrlanda'nın izlemesi gereken bir sistem var. Takip edilmesi gereken siyasi süreçler ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor. Özel güne gelecek günlerde karar vereceğiz. Niyetimiz Filistin devletini bu ay tanımak ve çok fazla bir gün kalmadı."


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