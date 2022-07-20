Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde devam ediyor.
Megara bölgesinde çıkan orman yangınının sıçradığı bazı evler zarar gördü.
Salamis Adası'nda çıkan yangın nedeniyle adadaki bazı bölgeler tedbir amacıyla tahliye edildi. Adadaki sağlık merkezinin de boşaltılması için çalışmalara başlandı.
PENTELİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda dün akşam çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Arkasında çok sayıda yanmış ev bırakan Penteli bölgesindeki yangın nedeniyle yaklaşık 90 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı, 34 kişi yanık ve solunum sorunu gibi problemlerle hastanelerde tedavi altına alındı.
Penteli'de çıkan yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmişti. Evinin yandığını gören bir kişi yaşamına son vermişti.
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