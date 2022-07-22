Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor

Yunanistan'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.

AA
22 Temmuz 2022 Cuma, 00:58
Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Sofulu'da rüzgarın şiddetinin az olması, yangınla mücadele için bir avantaj oluştururken bölgedeki yanıcılığı yüksek çam ağaçları mücadeleyi zorlaştırdı.

İlia'daki yangın ise ormanlık alan ve tarım bölgelerini etkiledi.

Yangınla mücadele sürecinde yaralanan 3 itfaiye görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.


Yunanistan Meriç Sofulu
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