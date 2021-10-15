Yunanistan'da sel felaketi: Ana caddeler 7 saat trafiğe kapatıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da sel felaketi yaşandı. Kentte okul ve kamu hizmetlerinin gün boyu kapatılmasına karar verilirken, iki ana caddenin saat 01.00'den itibaren yedi saat boyunca trafiğe kapatılacağı aktarıldı.
Görsel: Arşiv
Yunanistan'da sivil koruma yetkilileri, ülkede, şiddetli bir fırtınanın yaşanacağını belirterek, başkent Atina'daki iki ana yolun trafiği kapatılacağı belirtildi.
Yağışın Atina'da artacağı belitilirken, kuzey Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve Evia adasını da vuracağı kaydedildi.
Atina itfaiyesi, mahsur kalan insanları kurtarmak, ağaçları kesmek, ev ve iş yerlerinden su pompalamak için yüzlerce yardım çağrısı aldığını söyledi.
ANA CADDE 7 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides, yaptığı açıklamada, Atina'nın merkezindeki ve başkentin güney sahil bölgesindeki iki ana caddenin saat 01.00'den itibaren yedi saat boyunca trafiğe kapatılacağını söyledi.
Atina'daki okul ve kamu hizmetlerinin gün boyu kapalı olacağı belirtilirken, özel sektör çalışanlarına evden çalışmaları tavsiye edildiği aktarıldı.
SOSYAL HAYATI ETKİLEDİ
Yunan halkı sel nedeniyle zor anlar yaşadı. Sosyal medyada yolların sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görülürken, bazı insanların arabalarına ulaşmak için izledikleri yöntemler dikkat çekti.
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