Yunanistan'da tehlikeli madde taşıyan kargo uçağı düştü
Ukraynalı firmaya ait, 'tehlikeli madde' taşıyan kargo uçağı Yunanistan Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü. Antonov An-12 kargo uçağında 8 mürettebat olduğu aktarıldı.
Yunanistan Devlet televizyonu ERT, uçağın Sırbistan’dan Ürdün’e uçan Ukraynalı bir şirkete ait Antonov An-12 tipi bir uçağın Yunanistan’ın kuzeyindeki turizm şehirlerinden Kavala yakınlarına düştüğünü bildirdi.
Reuters’ın ERT’ye dayandırdığı haberde, uçağın pilotunun, motor arızası nedeniyle acil iniş talebinde bulunduğu ancak uçağın sinyalinin bir süre sonra kesildiği kaydedildi. İtfaiye, uçağın tipini teyit edemese de, uçakta sekiz kişinin bulunduğu sanılıyor. Uçağın yere çarpmadan önce patlama gibi görünen bir şekilde hızla alçaldığı belirtildi.
TEHLİKELİ MADDE OLABİLİR
Düşen uçağın kargosunun ne olduğu henüz netlik kazanmazken, özel afet müdahale birimi de olay yerini incelemeye aldı. Bir itfaiye yetkilisi, “Yüke tehlikeli malzeme olarak bakıyoruz” dedi.
PİLOT MOTOR ARIZASI BİLDİRDİ
Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı.
Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.
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