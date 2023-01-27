Yunanistan'da telefon dinleme iddiaları: Hükümet güvenoyu aldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:32

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:33

Gensoru önergesi ile ilgili parti liderlerinin katılımıyla, 300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 299 milletvekili yer aldı.

156 sandalyesi bulunan iktidar partisi YDP, muhalefet partilerinin toplam 143 oyuna karşılık, tüm milletvekillerinin katılımıyla güvenoyu almış oldu.

Syriza lideri Çipras bu gensoru önergesi ile Başbakan ve YDP lideri Kiryakos Miçotakis'in, başta Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olmak üzere, aralarında bakan, gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 10'dan fazla kişinin telefonlarını dinlemekle suçlamıştı.

Bu kişilerin telefonlarının 2 yıl boyunca Yunan istihbarat örgütü EYP tarafından dinlendiğinin delili olarak “Bireylerin İletişim Verilerini Koruma” kurumundan (ADAE) aldığı resmi raporu gösteren Çipras, hükümetin derhal istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Çipras, parlamentoda oylamadan önce yaptığı konuşmada “Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay 2.başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, silahlanmadan sorumlu savunma bakanlığı görevlilerinin telefonları niçin dinlenir? Bu kişiler casus mu? Yoksa başka bir nedenle mi dinleniyordu?” sorusunu bir kez daha yineledi.

Telefon dinlenmelerinden haberi olmadığında ısrar eden Başbakan Miçotakis ise “kendisine aynı bağımsız kurumdan verilen resmi raporda telefonları savcılığın talimatıyla EYP tarafından dinlenenlerin isimlerinin değil; telefon numaralarının yazılı olduğundan” söz etti ve telefon dinlenmeleriyle ilgili başlatılan araştırmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

'BİZİ HER GÜN TEHDİT EDEN BİR KOMŞUMUZ VAR'

Miçotakis, Çipras'ın gensoru önergesi ile siyaset dünyasında kutuplaşma yaratmak istediğini; ancak bu soru önergesinin “Türk basınından başka hiç bir yerde ilgi görmediğini” sözlerine ekledi.

Çipras'ın, Miçotakis hükümetinin silahlanmaya 3,5 yıl içinde 16 milyar Euro harcamasını eleştirmesine karşı Miçotakis, silahlanmaya bu denli önem vermesine gerekçe olarak “Lüksemburg'ta yaşamıyoruz, bizi hergün parmak sallayarak tehdit eden bir komşumuz var..” diyerek Türkiye’yi işaret etti.

Yunanistan’da hükümet çevreleri ve iktidar yanlısı gazeteler, Çipras'ın soru önergesini, Nisan ya da en geç Mayıs ayında yapılacak seçimlerden az önce gündeme getirmesine anlam verilemediğine dikkati çektiler.

Muhalefet çevreleri ve muhalif basın ise Miçotakis'in telefon dinlenmeleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara inandırıcı yanıtlar veremediğini ve başlatılan soruşturmalardan sonra çıkacak sonucun Miçotakis'i zor durumda bırakacağını öne sürdüler.