Yunanistan'dan yeni provokasyon: NATO görevini engellemeye çalıştı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:10

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalıştığını bildirerek, gerekli karşılığın verildiğini ve eğitimin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."