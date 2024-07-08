Yunanistan'da 'Türk radyoları' krizi: Bakanlık harekete geçti
Yunan ve Türk radyo frekanslarının karışması Yunanistan'daki radyo kuruluşlarının şikayetlerine neden oldu. Yunanistan hükümeti, Türk radyolarının frekanslarıyla olan karışıklığı gidermek için harekete geçti.
Yunanistan, Türkiye ile sınır komşusu olduğu Ege Denizi'ndeki adalarda radyo frekanslarının ve telefon operatörlerinin karışması nedeniyle sorunlar yaşıyor.
Habertürk'te yer alan habere göre Türk radyo kanallarının 'yayın hakimliği' nedeniyle yunan radyoları, yayınlarında erişim zorlukları yaşıyor. Diğer yandan telefon operatörlerinin de karışması sonucu haberleşmede sorunlar bulunduğu aktarılıyor.
Yunanistan'nın sınırında yayın yapan radyolar ve Ege adaları sakinleri iletişim konusunda yaşadıkları sorunlarla ilgili şikayette bulundu. Yunanistan'nın Dijital Yönetim Bakanlığı konuyu gündemine taşıdı.
İKİNCİ FREKANS ÇÖZÜMÜ
Türkiye radyo yayınlarının bölgedeki baskın olmasına karşı Yunanistan Dijital Yönetim Bakanlığı bölgede yayın yapan radyolara 'ikinci frekans' kullanma hakkı verecek.
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