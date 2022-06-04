Yunanistan'da yangın, bazı bölgelerde tahliyeler başladı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı. Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.
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