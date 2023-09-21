Hollywood yıldızı Uma Thurman'ın 'Yüzüklerin Efendisi' pişmanlığı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:02

Güncelleme: 21.09.2023 - 14:02

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood'da en yüksek gişe hasılatına ulaşan "Yüzüklerin Efendisi" serisi yıllar geçse de hala popülaritesini koruyor.

Üçlemede rol almaya çok yaklaşan yıldızların listesindeki en dikkat çekici isim ise "Eowyn" rolünü oynayabilecek Uma Thurman'dı.

Thurman, 2017'de sohbet programı The Late Show with Stephen Colbert'a konuk olmuştu. Ünlü isim, programda ilk çocuğunu yeni doğurduğu ve çekimlerin Yeni Zelanda'da olması sebebiyle rolü reddettiğini açıklamıştı.

"VERDİĞİM EN KÖTÜ KARARLARDAN BİRİYDİ"

Uma Thurman, "Çok uzun zaman önceydi ve bunun şimdiye kadar verdiğim en kötü kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ama ilk çocuğumu yeni doğurmuştum ve bilmiyorum, biraz eve bağlıydım. Sanırım benim için biraz bilinmezlikti ama kesinlikle pişmanlık duyduğum bir şey" demişti.

Thurman, Eowyn'i oynamadığı için pişmanlık duysa da 1994'te "Ucuz Roman"da (Pulp Fiction) birlikte çalıştığı Quentin Tarantino, Kill Bill'de başrolü ona verdi.