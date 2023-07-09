Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.
Ülkede 25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından kurulan Miçotakis hükümetine, 300 sandalyeli mecliste, iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 158 milletvekili güvenoyu verdi.
Oylama öncesi mecliste konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi'nin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını, hükümetin yeni dönemde ülkede refahın artırılmasını hedeflediğini belirtti.
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