Yunanistan'dan gerilime neden olacak açıklama: Zorluğun ortak paydası "Türkiye"

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:20

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bölgesel konuları ele almak için Atina'da bir araya geldi.

Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlere göre dörtlü zirvede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Libya, Basra Körfezi ve Sahel konuları ele alındı. Ayrıca enerji işbirliği, salgın ile mücadele, iklim değişikliği ve göç konularının da gündem maddeleri arasında bulunduğu açıklandı.

"BELARUS ANKARA'NIN TAKTİKLERİNİ KOPYALIYOR"

Dendias zirvede yaptığı konuşmada, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası […] komşumuz Türkiye" dedi. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlulukla suçlayan Dendias, göçmenlerin jeopolitik baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmasını da bu tehditler arasında saydı. Dendias, Belarus'un Polonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın taktiklerini kopyaladığını söyledi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİNE ELEŞTİRİ

Yunanistan ve Fransa dışişleri bakanları dörtlü zirve öncesinde de iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması başta olmak üzere bölgesel konuları görüşmek için biraraya geldi.

Dendias ikili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada da İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı olarak eleştirdi. Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin "Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulunan ülkelere silah satışında bulunmamaları" gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Külliye'de bir görüşme yapmıştı.

-DW Türkçe