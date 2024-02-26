Yunanistan'dan Kızıldeniz hamlesi: AB misyonuna katılıyor

Yunanistan Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA), Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmasına karar verdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:00
Yunanistan'dan Kızıldeniz hamlesi: AB misyonuna katılıyor
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen KYSEA olağan toplantısında Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisiyle Yunanistan'ın, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması amacıyla "Aspides" misyonuna katılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonu 19 Şubat'ta başlamıştı.

AB Konseyinin 19 Şubat'taki açıklamasına göre, "Aspides" misyonu yalnızca savunma amaçlı olacak.

Misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.

Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu, Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında, Kızıldeniz'de İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Yunanistan ise deniz ticaretinde en büyük filoya sahip ülke olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seryrüsefer güvenliğinin korunmasında rol oynamak istiyor.


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