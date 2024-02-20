Kızıldeniz'de askeri misyon başlatmıştı: Husilerden yanıt geldi

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:40

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:41

Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için askeri misyon başlattığını duyurmasının ardından Husilerden ilk açıklama geldi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Avrupalılara ateşle oynamamalarını, işgalci oluşumu (İsrail gemilerini) koruyarak ABD'nin desteğine ihtiyaçları olmadığını ve İngiltere'den ders almalarını söylüyoruz. Yapacağınız herhangi bir aptallık, gemilerinizin akıbetini etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

AB, dün Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için "Aspides" isimli askeri misyonun başlatıldığını açıklamıştı.

Misyonun seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına katkıda bulunacağını belirten Birlik, "Aspides" misyonunun, yalnızca savunma amaçlı olacağını kaydetmişti.

AB'ye göre misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.