Yunanistan'dan milyarlarca avroluk silah siparişi: 'Hazırlıklı olmalıyız...'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:36

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini'ye verdiği demeçte Türkiye'ye ilişkin mesajlar gönderdi.

Dendias, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son döneminin sona ermesinin ardından olası bir "istikrarsızlığa" karşı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Dendias, "Erdoğan gittiğinde Türkiye'ye ne olacak? Bunu bilmiyoruz. Türkiye durağan bir ülke değil" dedi.

Dendias, "Güçlü ve uzun soluklu bir liderin halefiyeti sırasında her zaman istikrarsızlık olur. Bu da 2030'dan önce her türlü olasılığa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Genel olarak bölgemiz rehavete izin vermiyor. Etrafımızda modern silahlı kuvvetlere sahip olmamızı gerektiren pek çok istikrarsızlık kaynağı var" diye ekledi.

Göç, enerji hakları ve Ege Denizi'ndeki deniz sınırları konusunda yıllarca süren gerginliğin ardından Yunanistan ve Türkiye, Erdoğan'ın 2017'den bu yana Atina'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiği geçen ay üst düzey görüşmelere yeniden başladı.

NATO ÜLKELERİ ARASINDA EN YÜKSEK SAVUNMA BÜTÇESİNE SAHİP

Yunanistan'ın, tüm NATO müttefikleri arasında GSYH'ye oranla en yüksek savunma bütçesine sahip ülke olduğunu hatırlatan Dendias, Yunanistan'ın havacılık endüstrisinde "on yıllardır süren bir işlevsizlik" olduğunu ve hava kuvvetlerinin nakliye uçaklarından yoksun olduğunu söyledi.

"Ülkenin dört bir yanına dağılmış yüzde 25 ila 30 kapasiteli askeri birlikler" olmasından da yakınan Dendias, "Atina bundan böyle savunma bütçesinin bir kısmını sadece silahlı kuvvetler için Yunan yapımı silahlara ayıracak" ifadelerini kullandı.

Dendias, "Silahlı kuvvetlerimizin etkinliği artık geçit törenlerinde onayladığımız bir şey olamaz" diye konuştu.