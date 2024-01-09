Yunanistan'ın geri ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:32
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak saat 08.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye 'KB-111' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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