Yunanistan'dan Türkiye'ye diyalog şartı: Sadece MEB ve kıta sahanlığını müzakere ederiz

30 Aralık 2022 Cuma, 17:36

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye-Yunansitan ilişkilerine dair Parapolitika gazetesine demeç verdi.

Nikos Dendias, Yunanistan'ın ulusal egemenliği ile ilgili konuların tartışmaya veya sorgulamaya "açık olmadığını" söyledi.

Dendias, TBMM'nin 8 Haziran 1995'te aldığı "casus belli" (savaş sebebi) kararına atıfta bulunarak, "Tehditler bizi caydıramaz. Savaş tehdidine karşı, uluslararası hukuka dayanan argümanlarımızın belgeli bir şekilde sunarak karşılık vereceğiz" dedi.

"REHAVETE KAPILMIYORUZ"

Yunanistan'ın son aylarda "Türkiye'den gelen ve giderek artan bir tehditle karşı karşıya" olduğunu iddia eden Dendias, "bir NATO ülkesinin müttefiklerinden birine karşı güç kullanma tehdidinde" bulunarak siyaset yapmasını "kabul edilemez ve düşünülemez" olarak nitelendirdi.

Dendias, bu durum karşısında, Yunanistan'ın "rehavete kapılmadığını ve Türkiye'nin düşüncelerini ve iddialarını soğukkanlılıkla çürütmeye devam ettiğini" öne sürdü.

DİYALOG ŞARTI KOŞTU

Dendias, Türkiye ile "yapıcı bir diyaloğun her zaman arzu edildiğini, ancak bunun değişmez Ege Denizi ve Akdeniz'de kıta sahanlığı ve MEB'in sınırlandırılması gibi bir şarta bağlı olduğunu" aktardı.

Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline genişletme planıyla ilgili bir soruya yanıt veren Dendias, "Bu, BMDHS kapsamında Yunanistan'ın tek taraflı, devredilemez ve müzakere edilemez bir hakkıdır. Bu, ebediyen var olan bir haktır ve sadece ulusal çıkarları savunmak amacıyla ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağına karar vermek günün hükümetine kalmıştır" diye konuştu.

Dendias, Libya'daki duruma değinerek, "Maalesef şu anda Yunanistan, bir bütün olarak uluslararası toplumun ve daha da önemlisi Libya halkının, yasal yükümlülüğünün ve taahhüdünün aksine seçimlerin derhal yapılmasını geciktiren bir geçiş hükümetiyle karşı karşıya. Bizim için en önemlisi, ülkemizin aleyhine olacak şekilde Türkiye ile yasadışı anlaşmalar imzalıyor" dedi.