Yunanistan'dan Türkiye'ye ön koşul: Saldırgan söylemleri ve ihlalleri sona erdirin

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:40

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, parlamentoda Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın, mevcut değişken güvenlik ortamında, "egemenliğini ve ulusal haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceğini" dile getirdi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Panagiotopoulos, "Türk-Yunan ilişkileri konusunda arzumuz, anlayış düzeyinde çalışmak ve gerilimi azaltmaktır. Özellikle NATO'nun güneydoğu kanadında, özellikle de bu jeopolitik kavşakta gerginlik her iki ülke ve NATO'nun bütünlüğü için kötü bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Panagiotopoulos, diyalog için Türkiye'ye ön koşul sunarak, "Temel ön koşul, NATO'daki bir dost ve müttefike yönelik saldırgan söylemlerin, düşmanca dilin ve toprak egemenliğimize yönelik bazı doğrudan, açık ihlallerin sona ermesidir. Bunların en ciddisi olan Türk uçaklarının Yunan toprakları üzerindeki aşırı uçuşlarına atıfta bulunuyorum" dedi.

"BİRLİKTE İYİ GEÇİNMEMİZ GEREKİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile "açık bir iletişim kanalı" ve "iyi bir kişisel ilişkisi" olduğunu belirten Panagiotopoulos, "İyi geçinmemiz gerekiyor, ancak belirli koşullar altında ve bu sadece iki ülke için iyi değil, aynı zamanda iki halkın da arzusu" diye konuştu.

Panagiotopoulos, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek, "Avrupa'da ya da herhangi bir yerde herhangi bir revizyonizme, herhangi bir yayılmacılığa, sınırları zorla değiştirme girişimine ya da hırsına karşı güçlü bir 'hayır' deme zamanının geldiğini takdir ediyorum" dedi.

Panagiotopoulos, Yunanistan'ın, "haksız ve kabul edilemez işgali kesin bir dille kınadığını, ulusal ekonomisi üzerindeki önemli etkiye ve bu yaptırım paketlerinden kaynaklanan şoklara rağmen Rusya'ya yönelik tüm yaptırım paketlerine katıldığını" aktardı.