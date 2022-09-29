Yunanistan'dan Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Sınırları ihlal edenler cezalandırılacak

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:57

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir askeri bir törende Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar gönderdi.

Kiryakos Miçotakis, ülkesinin sınırlarının "gri değil mavi" olduğunu ve "tarihin, sınırları ihlal edenlerin cezalandırıldığını gösterdiğini" söyledi.

Miçotakis, Türkiye'nin adını vermeden konuşarak, "Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonların 21. yüzyılda yeri yoktur" dedi.

Miçotakis, sorunların uluslararası hukuka göre barışçıl bir şekilde çözülebileceğini ve Yunan halkının da talebinin bu olduğunu dile getirdi.

Miçotakis ayrıca, "Bazılarının kamuoyunu zehirlemeye, var olmadıkları yerde düşmanlar yaratmaya çalışması büyük bir hatadır" diye konuştu.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN MGK BİLDİRİSİNE TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Yunanistan'a yönelik ifadelerine tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı, "(MGK Bildirisi) Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına göre haklarını savunma hakkı vardır, ancak uluslararası hukuku aleni bir şekilde ihlal etmeye ve Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeye hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "herhangi bir iddiada bulunmadığını" belirterek, "Yunanistan, uluslararası hukuk temelinde diyalogdan yanadır. Ancak, ihtiyaç duyulursa meşru çıkarlarını ve haklarını savunacaktır" mesajını paylaştı.