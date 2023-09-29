Yunanistan'ın konuştuğu isim askere gidiyor: Türkiye sınırında yapmak istiyorum

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis, askerlik görevini yapmak için yakında orduya katılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:39
Yunanistan'ın konuştuğu isim askere gidiyor: Türkiye sınırında yapmak istiyorum
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Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis, askerlik görevini yapmak için yakında orduya katılacağını ve siyasete kısa bir ara vereceğini açıkladı.

Kaselakis, "Askerlik yapmak benim için bir onur olacak. Çok mutluyum. Parti organları toplandığında ve işler düzene girdiğinde yakında gideceğim" dedi.

Kaselakis, Yunanistan-Türkiye kara sınırında ya da Ege Denizi'nin doğusunda Türkiye'ye yakın olan adalardan birinde askerliğini yapmak istediğini söyledi.

Kaselakis'in, 14 yaşından beri ABD'de yaşadığı için şimdiye kadar askerlik hizmetinden muaf tutulduğu kaydedildi.


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Stefanos Kaselakis SYRIZA Yunanistan

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