Yunanistan'ın son kralı II. Konstantin hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:01

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:01

Prens William'ın vaftiz babası ve Yunanistan'ın son kralı II. Konstantin yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta solunum problemleri nedeniyle Atina'daki bir hastaneye kaldırılan Konstantin, dün gece saatlerinde 82 yaşında hayatını kaybetti.

Felç geçirdikten sonra öldüğü belirtilen Konstantin'in, ölümünden önce yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü doğruladı.

Kronik kalp ve hareketlilik sorunlarından muzdarip olan Konstantin'in, sağlık durumu kötüleşmiş ve son aylarda birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı.

PRENS WİLLİAM'IN VAFTİZ BABASIYDI

Konstantin, kuzeni İngiltere Kralı III. Charles'ın yakın arkadaşı ve Prens William'ın altı vaftiz ebeveyninden biriydi.

Konstantin, geçen yıl Atina'da son kez halkın karşısına çıktığında tekerlekli sandalyede, kız kardeşi eski İspanya Kraliçesi Sofia ve diğer aile üyeleri eşliğinde görülmüştü.

1964'ten 1973'te monarşi kaldırılana kadar Yunanistan'ın son kralı olarak hüküm süren Konstantin, Yunanistan'ın siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde hüküm sürdü.

Babası öldükten sonra tahta geçtiğinde 23 yaşında olan Konstantin, Atina'daki askeri cuntaya karşı başarısız bir karşı darbeye liderlik ettikten sonra 1967 yılında ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

VATANDAŞLIĞI ELİNDEN ALINDI

Cunta, 1973'te monarşiyi kaldırana kadar Konstantin, Roma'da kaldı.

Bir yıl sonra yapılan referandumda Yunanlılar ikinci kez monarşiyi reddederek Konstantin'i Yunanistan'ın son kralı yaptı.

Atina daha sonra onun vatandaşlığını elinden aldı.

2002 yılında Konstantin ve diğer aile üyelerine, Yunanistan'daki eski mülkleri için 13.7 milyon Euro tazminat ödendi.