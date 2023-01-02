Yunuslar için 'güvenli bölge' talimatı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:35

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, nesli tükenmekte olan 3 İravadi yunusunun onar gün arayla yasa dışı avlanan balıkçılar yüzünden ölmesi üzerine bu canlıların korunması için "güvenli bölge oluşturulması" talimatını verdi.

Kamboçya Halk Partisinin (CPP) internet sitesindeki habere göre, Başbakan Hun Sen, Kratie bölgesindeki Mekong Nehri üzerine inşa edilecek köprünün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, inşaatı yürütecek Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı ile yerel yetkililere seslendi.

Hun Sen, taraflara İravadi yunuslarının korunması için daha fazla önlem almaları talimatını verdi.

"Son Mekong Nehri yunusu" olarak da bilinen İravadi Nehri yunuslarının rahatsız edilmediklerinden emin olunmasını isteyen Hun Sen, yetkililere kararlaştırılan koruma bölgesinin etrafında tüm avcılık faaliyetlerinin "kesin olarak yasaklandığını" belirten yüzer işaretler koymalarını söyledi.

Mekong Nehri'nin nesli tükenmekte olan İravadi yunusunun yanı sıra birçok balık türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Hun Sen, yunusların ağlara dolaşarak can vermemesi adına nehrin iyi şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hun Sen, yunusların olduğu bölgelerin tamamen korunması gerektiğini kaydederek, bu canlıların turizme de katkı yaptığını ifade etti.

ACİLEN KOLLUK KUVVETLERİNİN YOĞUN DENETİMİNE İHTİYAÇ DUYULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Kamboçya Ofisinden 26 Aralık 2022'de yapılan açıklamada, Aralık 2022'de 3 İravadi Nehri yunusunun yasa dışı avlanan balıkçıların ağlarına takılarak öldüğü duyurulmuştu.

Açıklamada, 3 sağlıklı yunusun bu kadar kısa sürede ölümünün "alarma geçilmesi gereken bir durum olduğu" ve yunusların yaşadığı doğal alanda acilen kolluk kuvvetlerinin yoğun denetimine ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

WWF Kamboçya Direktörü Seng Teak, yunus koruma alanlarında gittikçe artan yasa dışı avlanmaya karşı acilen önlem alınmaması halinde Kamboçya'daki son Mekong Nehri yunuslarının tümünün yok olabileceği uyarısında bulunmuştu. Seng Teak, 2022’de 11 yunusun öldüğünü, son 3 yılda ise ölen yunus sayısının 29'a yükseldiğini söylemişti.

Kamboçya'da 1997'de 200 olan İravadi Nehri yunusu sayısının 2020’de 89'a düştüğü tahmin ediliyor.

İravadi yunusu, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli tükenmekte olan canlılar" listesine alınmıştı. Bu canlılara Myanmar'daki İravadi Nehri ile Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Mahakam Nehri'nde rastlanıyor.

Kamboçya doğal yaşam yetkilileri, Kasım 2022'de Mekong Nehri yukarı havzasında yaşayan son İravadi yunusunun bir balık ağına takılarak öldüğünü açıklamıştı.