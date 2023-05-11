Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tamamı Ankara'ya ulaştı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:20

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:20

14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar, sayımın yapılacağı Ankara’daki ATO Congresium’a ulaştı.

Bu sabah 05.30’da uçaklardan kongre merkezine taşınan oylar 14 Mayıs Pazar 17.00’den itibaren sayılmaya başlanacak.

BBC'de yer alan habere göre, oy pusulaları o ana kadar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışındaki 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuştu.

YSK yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Yurt dışında oy kullanımı 9 Mayıs itibarıyla sonlanırken gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs’ta Türkiye’de sandıklar kapanana kadar (17.00) sürecek.