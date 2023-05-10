Yurtdışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'na getirildi
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurtdışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı. Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.
Yurtdışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi.
Öte yandan yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.
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