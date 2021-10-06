Yüzde 50 azalttığı duyurulmuştu: EMA'dan Covid-19 ilacı hakkında açıklama
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs hastalığındaölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulan ilacın değerlendirmeye alabileceğini bildirdi.
AB ilaç düzenleyicisi, "Covid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan" ilacı değerlendirmeye alabilir. EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerikan ilaç şirketi Merck'in Covid-19'a karşı geliştirdiği deney aşamasındaki ilaçla ilgili, "Gelecek günlerde bu hapı incelemeye başlayıp başlamayacağımızı değerlendireceğiz" dedi.
Merck, 1 Ekim'de söz konusu hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.
MİYOKARDİTİS HAKKINDA DA KONUŞTU
Cavaleri ayrıca Pfizer/BioNTech gibi mRNA aşılarıyla ilgili temel güvenlik endişesinin miyokarditis (kalp kası iltihaplanması) olduğunu anımsatarak bu vakaların özellikle 2. dozdan sonra görüldüğünü belirtti.
Bildirilen miyokarditis vakalarının çoğunun hafif olduğuna dikkati çeken Cavaleri, "3. dozdan sonra bu riski henüz tanımlayamıyoruz çünkü çok nadiren ortaya çıkıyor. Şimdilik bildiğimiz; Covid-19 aşılarının 2 doz halinde uygulandığında hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma sağladığı" değerlendirmesini yaptı.
Cavaleri, sene sonu itibarıyla monoklonal antikor olarak bilinen yeni Covid-19 tedavilerini duyurmak üzere 4 antiviral ilaç üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
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