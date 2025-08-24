Yüzde 89 oyla seçilmişti: Belediye başkanı eleştiriler nedeniyle istifa etti

Yaklaşık iki yıl önce yüzde 89 oy oranıyla göreve seçilen Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı 2 bin nüfuslu Altheim beldesinin 31 yaşındaki belediye başkanı Selina Holl, istifa kararını “sürekli şikâyetler, bitmeyen eleştiriler, bana ve ekibime yönelik güvensizlik” gerekçesiyle aldığını duyurdu.

“Çalışma performansımıza dair sürekli tekrar eden şikâyetler iş akışını ciddi biçimde zorlaştırdı” diyen Holl, önceliğinin artık ailesi ve sağlığı olduğunu vurguladı. “Çocuklarımın ve kendi sağlığımın iyiliği her şeyin önünde geliyor. Bu görevi artık sürdüremem” ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi olan Holl, doğum izninde ve hatta doğum sonrası hastanede dahi görevini bırakmadığını hatırlatarak, “Her zaman tam bir özveriyle çalıştım, ama buna rağmen memnuniyetsizlik devam etti” dedi.

15 yaşından bu yana belediye yönetiminde görev alan Holl, idareye duyduğu tutkuyu ise şu sözlerle dile getirdi:

“Ben yönetimi yaşıyorum, bunun için yanıp tutuşuyorum. Belediye başkanı olarak geçirdiğim her saniyeyi çok sevdim. Görevi bırakmak benim için çok çok zor oldu.”