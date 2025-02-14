Yüzlerce Yahudi din adamı, Trump'a karşı: Etnik temizliğe hayır
ABD’de 350 Yahudi din adamı, ulusal düzeyde yayın yapan New York Times (NYT) gazetesine ilan vererek, Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilere yönelik planına karşı çıktı.
Tam sayfa verilen ilanda, "Trump, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması çağrısında bulundu. Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" başlığı kullanıldı.
İlanın altında, aralarında bazı Yahudi aktivistlerle birlikte 350 hahamın isimlerine yer verilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze’de zorla yerinden etme planına tepki gösterildi.
Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
TRUMP'IN GAZZE PLANI
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.
Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınmasına rağmen Gazze halkı göçe zorlanma planlarını reddediyor.
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