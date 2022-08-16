Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 'sudan ucuz'

16 Ağustos 2022 Salı, 11:21

Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi Los Angeles'da ön gösterim yaptı. Şimdiye kadar yapılmış en pahalı şov olarak adlandırılan dizi için 1 milyar dolar harcandı. Dizinin yapımcıları ise yüksek maliyetli yapımı 'sudan ucuz' olarak nitelendirdi.

AFP'nin haberine göre, 2 Eylül 2022'de Amazon'un yayın platformunda gösterime girecek olan dizi için, Jeff Bezos'un kişisel bir takıntısı olduğu söyleniyor.

J.R.R. Tolkien dünyasında geçen, Oscar ödüllü "Yüzüklerin Efendisi" film üçlemesinden binlerce yıl öncesini anlatacak olan Güç Yüzükleri dizisi, 10 bölümden oluşan 5 sezon boyunca yayınlanması planlanıyor.

Dizinin yapımcısı Lindsay Weber, dizinin yüksek maliyeti ile ilgili "İnsanlar 1 milyar dolar hakkında konuşmaktan hoşlanıyor ancak harcanan parayı ekranda gerçekten görecekler" açıklamasında bulundu.

Weber ayrıca, "Bütün maliyeti, 5 sezonun tamamı için harcadık" dedi.