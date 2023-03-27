Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Ukrayna'da
Unicef İyi Niyet Elçisi ve İngiliz aktör Orlando Bloom, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerindeki Elf Legolas rolüyle akıllara kazınan İngiliz aktör Orlando Bloom, Unicef'in Ukrayna'da gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarını desteklemek üzere Ukrayna'ya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Unicef İyi Niyet Elçisi Bloom, görüşme sırasında, Ukraynalıların cesaretinden ve gösterdikleri dirençten "etkilendiğini" ifade etti.
The Guardian'da yer alan habere göre, Unicef'in çalışmalarını memnuniyetle karşılayan Zelenski, çocukların güvenliğinin ve gelişimlerinin hükümetinin önceliği olmaya devam ettiğini söyledi.
Bloom, Ukrayna ziyaretinde, Irpin ve Demidiv köyünü de ziyaret etti.
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