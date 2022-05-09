Zafer Günü kutlamaları sürerken Odessa'ya füze atıldı

Rusya, Zafer Günü kutlamaları düzenlerken Ukrayna, Rus kontrolü altında bulunan Kırım'dan Odessa'ya füze atıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:32
Zafer Günü kutlamaları sürerken Odessa'ya füze atıldı
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Ukrayna ordusu, Rus kontrolünde bulunan Kırım'dan ateşlenen dört yüksek hassasiyetli Onyx füzesinin Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odessa'yı vurduğunu söyledi. Ukrayna, başka ayrıntı paylaşmadı.

Füze saldırısının Rusya'da düzenlenen Zafer Günü kutlamaları esnasında gelmesi dikkat çekti. Ordu daha önce, Zafer Günü kutlanırken füze saldırısı bekledikleri konusunda uyarmıştı.


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