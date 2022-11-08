Zaharova, suçlamaları reddetti: ABD seçimlerine biz değil, Trump müdahale ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD seçimlerine müdahale edenin Rusya değil, Donald Trump olduğunu ileri sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına tepki gösterdi.
Zaharova, ABD kongre seçimlerine müdahale edenin Rusya değil eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu öne sürdü.
Zaharova, "Bence bu mevsimsel bir durum, ancak bizimle değil, onlarla ilgili. Yani her şey onların elinde. Eğer isterlerse, görünüşe göre, bu bir numaralı konu olacaktır. Daha fazlasını istiyorlarsa - hiç sessiz bir yer olmayacak, Amerikalı gazeteciler sadece bunun hakkında konuşacaklar. Klasik, temelde yeni bir şey yok" dedi.
Zaharova ayrıca, ABD seçimlerinin bir iç politikası meselesi olduğunu vurgulayarak, "Amerikan seçmenini, Demokratları, Cumhuriyetçileri ilgilendiren konular hakkında konuşmaya başlasınlar. Son olarak da suçu bir dış faktör olarak Rusya'ya atmaktan vazgeçin" diye konuştu.
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