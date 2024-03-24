Zaharova'dan ABD'ye IŞİD yanıtı: Kennedy'i hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Moskova’daki terör saldırısını IŞİD'in düzenlediğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:39
Zaharova'dan ABD'ye IŞİD yanıtı: Kennedy'i hatırlattı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin açıklamasına yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Keşke kendi Başkanları Kennedy'nin suikastını da bu kadar çabuk çözebilselerdi. Ama hayır, 60 yıldan uzun bir süredir onu kimin öldürdüğünü bulamadılar. Belki de onu da IŞİD yapmıştır? Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar, Washington'dan Kiev'i aklayan her ifade kanıt olarak kabul edilmelidir...”

MOSKOVA’DA TERÖR PANİĞİ

Başkent Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, IŞİD terör örgütü tarafından üstlenildi.

RIA Novosti haber ajansına göre, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırganlar, olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Genel Merkezi'nin bildirdiğine göre, yaklaşık 100 kişi itfaiye ekipleri tarafından konser salonundan çıkarıldığı öğrenildi.

Saldırının ardından başkentteki tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD ELÇİLİĞİNİN MESAJI

Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak görüntülerin "korkunç" olduğuna dair bir açıklama yaptı ve Kiev yönetiminin şu an için saldırıyla ilişkili olduğuna dair bir delil olmadığını öne sürdü.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart’ta Rusya'nın başkentinde aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı.

"Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, saldırı planıyla ilgili detay verilmemişti.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, Moskova'da gerçekleşen saldırıyı kınadı.


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