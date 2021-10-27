Zanlı, dava sırasında 'miyavlayınca' duruşma ertelendi

Arjantin’de İsrailli Gilad Gil Pereg’in, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerine davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Israrlara rağmen miyavlamaktan vazgeçmeyen Pereg, annesini ve teyzesini öldürmekten yargılanıyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:36
Zanlı, dava sırasında 'miyavlayınca' duruşma ertelendi
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Görsel: YouTube / Los Andes Diario

Mendoza eyaletinde yaşayan İsrail asıllı Gil Pereg, 2019 yılında annesini ve teyzesini katletme suçundan yargılandığı davada hakim karşısında çıktı.

39 yaşındaki Pereg, yargıç Laura Guajardo'nun “Bay Gil Pereg, adınız bu mu?” sorusuna “miyav” cevabını verdi. Yanıtın üzerine yargıç, Pereg'i düzgün davranması gerektiği konusunda uyardı.

UYARILARA RAĞMEN MİYAVLAMAYA DEVAM ETTİ

Ancak zanlı, yapılan tüm uyarılara rağmen miyavlamaya devam edince güvenlik görevlileri tarafından duruşmanın görüldüğü salondan zor kullanılarak çıkarıldı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada zanlının avukatı, Pereg'in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edildiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığının teşhis edildiğini belirtti. Avukat, Pereg'in beraatini talep etti.

Duruşma, yargıç Guajardo'nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.


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