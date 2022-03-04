Zaporija Nükleer Santrali yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi

04 Mart 2022 Cuma, 13:21

Rusya, dün gece çatışmalar sırasında yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi. Eşi ve 2 yaşındaki oğluyla beraber Zaporijya'da mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, çatışamaların ardından yerel halka şehri tahliye etmeleri duyurusu yapıldığını söyledi.

Emrecan Tekin, "Bulunduğumuz yere yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline Rus askerlerince saldırı gerçekleştirildi. Rus askerleri saldırının ardından bölgeden çekildi. Ukrayna askerleri de çekilmeye başladı. Yetkililer, halka en kısa sürede şehri tahliye etmelerini ve olabildiğince uzağa gitmelerini söyledi. Bu santral, Çernobil'den kat be kat büyük bir santral" dedi.

"Sızıntı olduğu gerekçesiyle herkesin gaz maskesi takması gerektiği duyuruldu" diyen Tekin "Dışarıda çok kötü bir hava var. Durumumuz her geçen saat daha da kötüye gidiyor. 9'uncu gündeyiz ve şimdide bir nükleer santralle uğraşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Acil olarak tahliye edilmeyi beklediklerini de belirten Tekin, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.