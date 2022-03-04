Bitcoin’de nükleer etkisi: Düşüş başladı

Ukrayna’da bulunan ve Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nde başlayan yangın sonrası kripto paralarda sert düşüş yaşandı. Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine geriledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 09:40
Bitcoin’de nükleer etkisi: Düşüş başladı
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Avrupa'nın en büyük nükleer santralindeki yangın, hisse senedi piyasaları ile birlikte kripto paralarda da gerilemeye neden oldu.

Dün 44 bin dolar seviyelerine yakın olan Bitcoin, bugün 41 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Ethereum da yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 2 bin 700 doların altını gördü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.


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