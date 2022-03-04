Bitcoin’de nükleer etkisi: Düşüş başladı
Ukrayna’da bulunan ve Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nde başlayan yangın sonrası kripto paralarda sert düşüş yaşandı. Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine geriledi.
Avrupa'nın en büyük nükleer santralindeki yangın, hisse senedi piyasaları ile birlikte kripto paralarda da gerilemeye neden oldu.
Dün 44 bin dolar seviyelerine yakın olan Bitcoin, bugün 41 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.
ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Ethereum da yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 2 bin 700 doların altını gördü.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 NÜKLEER SANTRALİ
Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.
İlgili Haberler
- Son dakika: Altın fiyatlarında son durum (4 Mart 2022 Cuma)
- Son dakika: Merkez Bankası'nın rezervleri düştü
- Rusya'dan döviz ve altın kararı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
En Çok Okunan Haberler
- AKP’li belediyeden arazi 'DOP'ingi
- Ünlü isimlerden 'müzik yasağı' tepkileri
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Tunç Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Jamala, süreci anlattı
- Benzin ve motorine büyük zam yolda!
- Bilim Kurulu üyesinden 'omicron' uyarısı
- Amin'in varoluş yolculuğu
- Beşiktaş'ın eski golcüsüne sürpriz görev!
- Pakdemirli'nin istifasının ardından çarpıcı iddia