Bitcoin’de nükleer etkisi: Düşüş başladı

04 Mart 2022 Cuma, 09:40

Avrupa'nın en büyük nükleer santralindeki yangın, hisse senedi piyasaları ile birlikte kripto paralarda da gerilemeye neden oldu.

Dün 44 bin dolar seviyelerine yakın olan Bitcoin, bugün 41 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Ethereum da yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 2 bin 700 doların altını gördü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.