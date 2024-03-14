Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm: 'Topçu atışları yapıldı'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:36

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:36

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir" değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

2022'DE RUS GÜÇLERİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor.

Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biridir. Sovyetler Birliği tarafından Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nın güney kıyısında, Enerhodar şehri yakınlarında inşa edilmiştir. Ukrayna'nın diğer üç nükleer santralini de işleten Energoatom tarafından işletilmektedir.