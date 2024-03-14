Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm: 'Topçu atışları yapıldı'

Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik altyapısına yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:36
Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm: 'Topçu atışları yapıldı'
Abone Ol google-news

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir" değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

2022'DE RUS GÜÇLERİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor.

Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biridir. Sovyetler Birliği tarafından Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nın güney kıyısında, Enerhodar şehri yakınlarında inşa edilmiştir. Ukrayna'nın diğer üç nükleer santralini de işleten Energoatom tarafından işletilmektedir.


Ukrayna haberleri Zaporijya Nükleer Santrali haberleri

İlgili Haberler

AB'de anlaşma sağlandı: Ukrayna'ya 5 milyar Euro

AB'de anlaşma sağlandı: Ukrayna'ya 5 milyar Euro
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü

Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü
Slovakya'dan Ukrayna'ya mesaj: NATO askerleri yerine Ukraynalılar dönmeli

Slovakya'dan Ukrayna'ya mesaj: NATO askerleri yerine Ukraynalılar dönmeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Murat Ağırel belgeleriyle ortaya koydu: İşte 'para sayma' kumpasının perde arkası

Murat Ağırel belgeleriyle ortaya koydu: İşte 'para sayma' kumpasının perde arkası
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’