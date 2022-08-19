Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi
Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, Zaporijya’da bir kaza olması durumunda sanal simülasyon modelledi.
Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya Nükleer Santrali'nde meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.
Modelleme sonucunda radyasyonun ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlediği ancak radyoaktif partiküllerin ana yönünün ülkenin doğusu yani Donbas bölgesi olduğu belirtildi.
Donbas bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında “Simüle edilen sürenin sonunda, radyonüklid naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yüzey havasındaki radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir” denildi.
Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
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