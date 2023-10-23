ZDF'ye bomba ihbarı yapıldı: Bina boşaltıldı
Almanya'nın Mainz şehrinde, kamu televizyonu ZDF'nin binası "bomba ihbarı" nedeniyle boşaltıldı.
Mainz polisinden yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Alman kamu televizyon kanalı ZDF'nin binasında bomba olduğu ihbarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, ihbarın ardından Lerchenberg bölgesindeki çalışanların ve tesisteki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla binanın boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Eyalet Kriminal Polis Ofisinden uzmanlar ve köpeklerin, binada incelemeler yaptığı aktarıldı.
İncelemenin ardından binalarda herhangi bir tehdit bulunmadığı bildirilen açıklamada, çalışan 600 kişinin ofislerine geri dönmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- ‘İlk kez bu denli…’
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- 'Hapistekiler herkesten önce öğrenmiş!'
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- AFAD'dan 'Marmara' uyarısı