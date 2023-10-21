Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli

Almanya’nın vize ambargosundan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) de payına düşeni aldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00
Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli
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ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Berlin-Brandenburg ADD’nin Berlin’deki “100. Yılında Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” konferansının konuşmacısı olacak. Bozkurt, konferansa genel sayman Basri Gürsoy ile birlikte davet edildiğini ancak Gürsoy’un vize ambargosu nedeniyle etkinliğe katılamayacağını belirtti.

Gürsoy ise yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dünyada getirildiği son nokta, yeşil pasaportu olmayan yurttaşlarımızın vize ambargosuna maruz kalmasına neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adeta ‘mülteci’ muamelesi görmekte. Bu üzücü durum, yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşmanın ve ülkemizin dünya kamuoyundaki itibarını yeniden tesis etmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.


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