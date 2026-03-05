Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zelenski: ABD ve Orta Doğu ülkeleri bizden yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Avrupa ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerin İran yapımı Şahed İHA’larına karşı Ukrayna’nın savaş deneyimini paylaşmasını istediğini açıkladı. Zelenski, Körfez ülkeleriyle teknoloji ve silah işbirliğine açık olduklarını ancak Ukrayna’nın da savaş nedeniyle bazı silah sistemlerinde eksiklik yaşadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Avrupa ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerin İran yapımı Şahed insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele konusunda Ukrayna’nın deneyiminden yararlanmak istediğini açıkladı.

Ukrayna savaşında insansız hava araçları önemli bir rol oynarken, Rusya’nın İran yapımı binlerce Şahed İHA’sını ülkeye yönelik gece saldırılarında kullandığı biliniyor.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenski, son günlerde İran yapımı İHA saldırılarına maruz kalan Körfez ülkeleriyle teknoloji ve silah alanında karşılıklı işbirliğine açık olduklarını belirtti.

“BİZ DE SAVŞA HALİNDEYİZ”

Ancak Ukrayna’nın kendi savaş koşulları nedeniyle sınırlı imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Zelenski, “Silahlar konusunda şunu açıkça söyledim: Biz de savaş halindeyiz” dedi.

Ukrayna’nın bazı alanlarda eksiklik yaşadığını ifade eden Zelenski, ülkesinin önleme dronlarına sahip olduğunu ancak Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinde eksiklik bulunduğunu belirtti.

