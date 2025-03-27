Zelenski: ABD’nin Karadeniz'de koşulsuz ateşkesi sağlamasını bekliyoruz

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:32

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:43

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te Elysee Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Suudi Arabistan'daki görüşmeleri değerlendiren Zelenskiy, alınan ateşkes kararlarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların sürdüğünü belirtti.

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenski, savaşın gerçekten sona ermesi için daha güçlü ortak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması gerektiğini, Rusya'nın ise bunu yapması için bazı ek koşulları masaya yatırmaya başladığını dile getirerek, “Bu nedenle Amerikan tarafının denizde koşulsuz ateşkesi sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Zelenski, Macron ile ikili görüşmesinde, Ukrayna'ya daha çok 'Fransız Mirage 2000'lerin verilmesi ile ilgili konuları' ele aldıklarını aktardı.

Fransız Mirage 2000 savaş uçağı

KARADENİZ'DE SON DURUM

Mart ayının son haftasında, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar, ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması hususunda mutabık kaldı.

Bu anlaşma, Karadeniz'in uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığı açısından güvenli bir koridor olarak kalmasını hedeflemekte. ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Ayrıca, Mart ayında düzenlenen İkinci Karadeniz Güvenlik Konferansı'na 42 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı. Bu konferans, bölgedeki güvenlik meselelerinin ele alınması ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform sağladı.