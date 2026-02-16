Zelenski çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski bakan gözaltında

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), “Midas” adı verilen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltının, eski bakanın ülke sınırını geçmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

NABU açıklamasında, “Midas dosyası kapsamında eski bir enerji bakanı sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Öncelikli soruşturma işlemleri hukuka uygun şekilde sürdürülüyor” denildi.

“Midas” soruşturmasının, devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir rüşvet planına odaklandığı belirtildi.

Dosyada üst düzey kamu görevlileri ile iş dünyasından isimlerin yer aldığı, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eski bir çalışma arkadaşının da soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.

Skandal, geçen kasım ayında ülkede siyasi krize yol açmıştı.

ÜST DÜZEY İSTİFALAR

Soruşturma sürecinde Ukrayna’nın son iki enerji bakanı görevlerinden ayrıldı. Ayrıca Zelenski’nin genel sekreteri de görevini bırakmak zorunda kaldı. İlgili isimler haklarındaki suçlamaları reddetti.

Yolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda yürüttüğü reform sürecinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Brüksel, Kiev’den uzun yıllara dayanan yolsuzluk sorunuyla daha etkin mücadele edilmesini talep ediyor.

Ukrayna makamları son haftalarda bazı milletvekilleri, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve eski bir cumhurbaşkanlığı danışmanını da farklı suçlamalar kapsamında hedef almıştı.