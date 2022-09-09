Zelenski duyurdu: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı

09 Eylül 2022 Cuma, 11:52

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna tahılına dair yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde, Ukrayna tahılının hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi.

Zelenski açıklamasında kurtarılan Ukrayna topraklarıyla ilgili “Devam eden savunma harekatları kapsamında kahramanlarımız şimdiden onlarca yerleşim birimini özgürleştirdi. Ve bugün bu hareket devam etti, yeni sonuçlar var. Toplamda, 1 Eylül'den bu yana topraklarımızın bin kilometrekareden fazlası kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

65 BİN TON TAHIL SUDAN'A ULAŞTI

Zelenski, tahıl ihracatı konusunda Ukrayna tahılını taşıyan 4 geminin, dün Asya ülkelerine doğru yola çıktığını ifade ederek, şimdiye kadar 65 bin ton tahılın Sudan’a ulaştığını ifade etti.

Zelenski, “50 bin tondan fazla buğday dün (7 Eylül) Kenya’ya yola çıktı. Lübnan ve Libya için gemiler şu anda Odesa’da Pivdennyi Limanı’nda yükleniyor” ifadelerini kullandı.