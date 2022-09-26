Zelenski duyurdu: NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’den Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) alındığını duyurdu.

İHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:43
Zelenski duyurdu: NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’den aldıkları hava savunma sistemi olan Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi'nin (NASAMS) Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.

Volodimir Zelenski, açıklamasıyla ilk kez Ukrayna’nın, ABD’den NASAMS aldığını doğrulamış oldu.

Zelenski, geçen ayın sonlarında Washington’un sevkiyatını onayladığı hava savunma sisteminin ulaştığını belirterek, “ABD’nin önderlik göstermesi ve Ukrayna’ya hava savunma sistemi vermesine ihtiyacımız var. Bu olumlu kararı için ABD Devlet Başkanı Joe Biden’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zelenski, bunların sivil yapıların inşası için yeterli olmadığını kaydederek, yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ve çok namlulu roketatar sistemleri için de teşekkür etti.


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