Zelenski duyurdu: Odessa'ya ikinci saldırı gerçekleştirildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odesa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nın ardından Odessa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.
Zelenski, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak” dedi.
Zelenski’nin paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarının harabeye döndüğü ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.
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